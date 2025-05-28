Хейтинга может возглавить «Аякс»

Амстердамский «Аякс» начал переговоры сотносительно его возможного назначения на должность главного тренера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

41-летний специалист в настоящее время входит в тренерский штаб Арне Слота в «Ливерпуле», однако английский клуб дал ему разрешение на обсуждение условий с «Аяксом». Стоит отметить, что Хейтинга уже руководил амстердамцами в 2023 году.

Первоначально в клубе рассчитывали вернуть Эрика тен Хага, возглавлявшего команду с 2017 по 2022 год, но он сделал выбор в пользу леверкузенского «Байера».

По итогам сезона-2024/25 «Аякс» финишировал вторым в чемпионате Нидерландов, что позволило клубу напрямую квалифицироваться в основную стадию Лиги чемпионов сезона-2025/26.