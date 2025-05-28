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    Бернард Бериша«Урал» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
  • 14:29
    • «Локомотив» определился с тренером на сезон
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    Галактионов: Хочу завоевывать трофеи с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги этого сезона для своей команды и заявил об амбициях в борьбе за трофеи в следующем году, а не занимать 5-6 места.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Давайте начнем с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых мы рассчитывали. Было очень много скептиков. Но были уверены, что наша команда хорошо подойдет к началу чемпионата, что касается функциональной подготовки. Наша команда находится в очень ограниченном трансферном бюджете.

    То же самое касается ориентира на усиление команды иностранными футболистами. Наша концепция — это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок был очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в играх, где нужно было показать класс, мы отдали очки. Я говорю про встречи с "Химками", "Оренбургом", "Динамо" Махачкала и так далее.

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    • Если мы говорим о весеннем отрезке, когда у нас в составе могут выходить одновременно Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, — это все равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, в принятии решений, были определенные перепады. Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Мы могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом.

    Могли пройти в финал Кубка России и бороться за топ-5 в РПЛ. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать и при правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем в дальнейшем ставить более амбициозные цели и задачи.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Когда меня с днем рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали, и мне это очень приятно, что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк российской национальной сборной.

    И на протяжении двух сезонов подряд в нашем составе был один из лучших игроков лиги — сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.

    Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоевывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать!» — цитирует Галактионова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    С командой 41-летний Галактионов работает с декабря 2022 года. В этом сезоне московский клуб стал только шестым в таблице РПЛ.

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