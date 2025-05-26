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    Ла Лига. Определился состав участников еврокубков 25/26

    Итоги чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — чемпион Испании сезона 2024/2025
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    «Барселона» — чемпион Испании сезона 2024/2025
    Завершился сезон в испанской Примере, в Лиге чемпионов Ла Лигу представят «Басрелона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик» и «Вильярреал». В Лигу Европы отправятся «Бетис» и «Сельта». «Райо Вальекано» запрыгнул в последний вагон под названием Лига конференций.

    Лига чемпионов

    Чемпион Испании «Барселона» завершила сезон гостевым матчем против «Атлетика» из Бильбао. В этом поединке «сине-гранатовые» переиграли соперника (3:0). В этой встрече дубль на свой счёт записал Роберт Левандовский, ещё один мяч забли Дани Ольмо, реализовав пенальти. Напомним, что «Барса» досрочно стала чемпионом, в активе команды — 88 очков.

    «Атлетик» — «Барселона»
    globallookpress.com

    84 балла аккумулирова «Реал», который финишировал на втором месте. В 38-м туре Ла Лиги «галактикос» в родных стенах одержали победу над клубом «Реал Сосьедад» (2:0). В составе победителей голами хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

    В тройке сильнейших финишировало «Атлетико», которое набрало 76 очков в сезоне. В заключительном туре Ла Лиги мадридцы одержали крупную победу над «Жироной» (4:0).

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    • В топ-4 вошёл «Атлетик», коллектив из Бильбао, строчкой ниже расположился «Вильярреал», оба клуба набрали по 70 очков.

    Лига Европы

    В основной турнире Лиги Европы сыграет «Бетис», который завершил чемпионат на 6 месте с активом в 60 очков. В 38-м туре Ла Лиги коллектив сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

    «Бетис» — «Валенсия»
    globallookpress.com

    Ещё одну путёвку в ЛЕ завоевала «Сельта», который финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице. В заключительной игре Примеры участник еврокубка переиграл «Хетафе» (2:1) и набрал 55 баллов.

    Лига конференций

    В последнем туре чемпионата Испании определился участник Лиги конференций. Им стал «Райо Вальекано», который сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0).

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    • Таким образом команда набрала 52 очка и завоевала путёвку в квалификацию еврокубка.

    Ла Лига

    «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» — данное трио покидает элиту испанского футбола. Следующий сезон эти команды начнут в Сегунде.

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    В Примеру вернулся клуб «Леванте», который сейчас лидирует во второй лиге за тур до окончания сезона и ниже второго месте не опустится.

    В Ла Лиге остаётся ещё два вакантных места на которые претендуют сразу шесть клубов: «Эльче», «Реал Овьедо», «Мирандес», «Расинг», «Альмерия» и «Гранада». С 30 мая по 1 июня в Сегунде пройдут матчи заключительного 42 тура, затем состоятся игры плей-офф на повышение в классе.

    Новый сезон в чемпионате Испании начнётся в августе 2025.

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