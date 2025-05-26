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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    Официально: Квеквескири покинул «Факел»

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    «Факел» объявил об уходе полузащитника Ираклий Квеквескири.

    Ираклий Квеквескири
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    Ираклий Квеквескири

    Стало известно, что стороны не стали продлевать контракт, который завершился после окончания нынешнего сезона.

    «Ираклий, спасибо за предельную самоотдачу, неравнодушие, характер. Получив шанс дебютировать в РПЛ в зрелом возрасте, ты сполна им воспользовался и завоевал уважение многих любителей футбола. А в первую очередь — болельщиков "Факела". Вместе с тобой мы написали историю в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба открыты для тебя. Удачи!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» в официальном телеграм-канале.

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