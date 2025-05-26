Официально: Квеквескири покинул «Факел»

объявил об уходе полузащитника

Стало известно, что стороны не стали продлевать контракт, который завершился после окончания нынешнего сезона.

«Ираклий, спасибо за предельную самоотдачу, неравнодушие, характер. Получив шанс дебютировать в РПЛ в зрелом возрасте, ты сполна им воспользовался и завоевал уважение многих любителей футбола. А в первую очередь — болельщиков "Факела". Вместе с тобой мы написали историю в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба открыты для тебя. Удачи!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что воронежский клуб покинули еще 4 футболиста.