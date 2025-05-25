Аморим обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» прямо на поле

Главный тренерпосле матча с(2:0) обратился к болельщикам прямо на поле.

«Хочу извиниться за этот сезон, я знаю, что вы действительно разочарованы мной и командой. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Знаю, что это было очень тяжело.

Теперь нам нужно сделать выбор, или мы застрянем в прошлом. Этот сезон закончился. И теперь мы либо сражаемся друг с другом, либо держимся вместе и движемся вперед.

Шесть месяцев назад я говорил, что надвигается шторм. Сегодня, после этого катастрофического сезона, я хочу сказать вам, что наступают хорошие дни», — цитирует Аморима журналист Саймон Стоун в социальной сети.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занял 15-е место по итогам сезона АПЛ.