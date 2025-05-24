Погребняк: Сезон без трофеев — это неудача в год столетия

Бывший нападающийпрокомментировал выступление «сине-бело-голубых» в текущем сезоне.

«У "Зенита" действительно этот сезон без трофеев. Мягко говоря, это неудача, тем более в год столетия. Двойного праздника не получится. Но Семак проделывает хорошую работу и имеет определённый кредит доверия. Не думаю, что в "Зените" что-то изменится в тренерском плане. Если только не позовут Клоппа», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

«Зенит» занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар», набравший 67 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

Петербургский клуб ранее брал чемпионство на протяжении шести сезонов подряд.