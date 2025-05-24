Ерохин: Сложно подобрать слова. Мы все расстроены

Полузащитникподелился мыслями об итогах сезона для петербургского клуба в РПЛ.

«Сложно подобрать слова. Мы, конечно, все расстроены. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, что сегодня нас поддерживали весь сезон. Практически всегда полный стадион у нас был, спасибо им за это.

Как воспринимается второе место? Цель только одна — это победа. И в каждом матче, и в чемпионате.

Как на поле ощущалась игра, когда следили за результатом параллельного матча в Краснодаре? Как вы видели, мы старались атаковать, концентрироваться на своем футболе для наших болельщиков. И, конечно же, результат сегодняшнего матча, к сожалению, не повлиял на исход всего сезона, — приводит слова Ерохина "Матч ТВ".

"Зенит" занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал "Краснодар", набравший 67 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

Петербургский клуб ранее брал чемпионство на протяжении шести сезонов подряд.