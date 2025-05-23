«Ман Сити» нашел правого защитника в «Ньюкасле»

Правый защитник «Ньюкасла»является объектом пристального внимания со стороны

По данным Transfer News Live со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, 22-летний англичанин идет под первым номером в списке кандидатов на усиление «Манчестер Сити» на правый фланг обороны.

При этом «Ньюкасл» не горит желанием продавать игрока основы, так как клубу предстоит играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а финансовое положение стабилизировалось.

В этом сезоне Ливраменто сыграл 44 матча за «сорок», сделал в них одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом до 2028 года, а рыночная цена на портале Transfermarkt равна € 35 млн.