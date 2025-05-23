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    Корниленко считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»

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    Экс-форвард «Зенита» и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением по поводу выступления «Спартака» в текущем сезоне.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Поделил бы сезон для "Спартака" на две части. Была очень хорошая осень. Все получали удовольствие от того, как играл "Спартак". А после зимних сборов увидели совсем другую команду. Почему? Трудно говорить, не находясь внутри. Были приобретены игроки, которые продублировали позиции с футболистами, которые и так были на хорошем счету, тот же Манфред Угальде.

    Почти в каждом матче Станкович проявлял себя эмоционально, были карточки. Увольнение? Чехарда не ведет ни к чему хорошему», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 54 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Спартак» 24 мая примет «Химки» на своем поле.

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