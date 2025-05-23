Гинер: Я предупреждал Чалова по поводу ПАОКа

Президент ЦСКАпрокомментировал переход нападающегов греческий ПАОК.

Чалов скис в Греции? А я его предупреждал: «Федя, не делай этого. Не нужно».

Ваня Саввиди, хозяин ПАОК, со мной советовался, потом сказал: «Женя, если ты против перехода — тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз Чалов меня не слышит и хочет так — пускай...», — цитирует Гинера «СЭ».

Фёдор Чалов является воспитанником академии ЦСКА. Летом 2024 года он за 3 млн евро перешёл в ПАОК. В 40 матчах в составе греческого клуба во всех турнирах россиянин забил пять мячей и стал автором семи результативных передач.

Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2027 года.