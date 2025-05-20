Постекоглу: Моя роль — постараться подготовить игроков к матчу с «МЮ» наилучшим образом

Главный тренервысказался о предстоящем финале Лиги Европы против

«Это финал, и такие вещи неважны. Что я знаю, так это то, что даже если вы в форме или, наоборот, в ужасной форме — это не имеет значения.

Важно то, как игроки справляются с ситуацией, как они понимают важность игры, это касается обоих клубов. Вы просто не знаете, как игроки отреагируют на такое большое событие.

Моя роль — постараться подготовить игроков наилучшим образом, а также подготовить их к тому, что "МЮ" покажет себя с лучшей стороны. Если вы подготовитесь так, а потом выйдете и сыграете как можете, вы дадите шанс на победу сами себе.

Я не думаю, что имеет значение, что ты делал раньше в матчах против любого соперника, когда дело касается действительно больших игр. Может, в чемпионате все немного по-другому, но в большом и важном финале все решается в день матча», — цитирует Постекоглу BBC.

Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 мая, и начнется в 22:00 мск.