Тедеев: Сложно быть довольным в такой ситуации, потому что команда проиграла

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Сложно быть довольным в такой ситуации, потому что команда проиграла. Футболисты — молодцы, они делали все, что от них зависит, они старались. Нельзя никому предъявить претензии. Конечно, нужно действовать точнее в атаках, потому что их было много, особенно во втором тайме мы физически могли переигрывать соперника. Мы мало доводили мячей до штрафной площади "Динамо", хотя в при этом были моменты. Конечно, нужно лучше играть в обороне, каждый игрок должен брать лидерство в обороне, тогда бы мы точно не пропустили мяч на последних минутах. Пропустили после аута, в штрафной площади было много наших футболистов, поэтому обидно пропускать в такой ситуации.

Ключевым моментом встречи было то, что по ходу игры заболел Алекса Джурасович. Вроде было все в порядке с ним, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, будем разбираться», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице, «Акрон» (35) — девятый.