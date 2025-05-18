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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Тедеев: Сложно быть довольным в такой ситуации, потому что команда проиграла

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче против «Динамо» (1:2).

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Сложно быть довольным в такой ситуации, потому что команда проиграла. Футболисты — молодцы, они делали все, что от них зависит, они старались. Нельзя никому предъявить претензии. Конечно, нужно действовать точнее в атаках, потому что их было много, особенно во втором тайме мы физически могли переигрывать соперника. Мы мало доводили мячей до штрафной площади "Динамо", хотя в при этом были моменты. Конечно, нужно лучше играть в обороне, каждый игрок должен брать лидерство в обороне, тогда бы мы точно не пропустили мяч на последних минутах. Пропустили после аута, в штрафной площади было много наших футболистов, поэтому обидно пропускать в такой ситуации.

    Ключевым моментом встречи было то, что по ходу игры заболел Алекса Джурасович. Вроде было все в порядке с ним, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, будем разбираться», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице, «Акрон» (35) — девятый.

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