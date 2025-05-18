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    Лига 1. «Ницца» получила прямую путёвку в ЛЧ

    Итоги чемпионата Франции по футболу

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    «Ницца» — «Нант»
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    «Ницца» — «Нант»
    Команды французской Лиги 1 подвели итоги сезона 2024/2025. ПСЖ, «Марсель» и «Монако» сыграют в основной сетке Лиги чемпионов, «Ницца» — в квалификации. В Лигу Европы отправится «Лилль», «Лион» выступит в Лиге конференций.

    Лига чемпионов

    Чемпион Франции ПСЖ сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен» завоевал титул лучшей команды досрочно, за несколько туров до финиша сезона.

    Концовку сезона футболисты ПСЖ завершили на мажорной ноте. В 34-м туре парижане переиграли «Осер» (3:1).

    «Арсенал» — ПСЖ
    globallookpress.com

    Вице-чемпионом Франции стал «Марсель», в последнем матче чемпионата «олимпийцы» дома переиграли «Ренн» (4:2) и набрал 65 баллов.

    «Монако» завоевал прямую путёвку в основную сетку Лиги чемпионов после того, как финишировал на третьем месте. В заключительном туре Лиги 1 «монегаски» потерпели поражение в матче против «Ланса» 0:4) и набрал 61 очко.

    А вот «Ницце» предстоит участие в квалификации Лиги чемпионов. «Орлята» завершили сезон на четвёртом месте, набрав 60 пунктов. В рамках минувшего игрового дня команда с Лазурного берега дома с крупным счётом обыграла «Брест» (6:0).

    Лига Европы и Лига конференций

    Пятое место и путёвку в Лигу Европы завоевал «Лилль», «доги» в этом сезоне набрали 60 баллов. Команда на финише сезона переиграла «Реймс» (2:1).

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    • Путёвку в отборочный раунд Лиги конференций завоевал «Лион». «Олимпийцы» заработали в этом сезоне 57 очко и финишировали на шестой строчке Лиги 1. В 34-м туре французского чемпионата «Лион» выиграл у «Анже» (2:0).

    Лига 1

    Сезон в чемпионате Франции завершился, по его итогам Лигу 1 покинули «Сент-Этьен» и «Монпелье».

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    «Лорьян» сыграет в элите французского футбола в следующем сезоне. Вслед за ним выход в Лигу 1 оформил ФК «Париж».

    На повышение в классе претендуют «Мец», «Дюнкерк» и «Генгам», а за сохранение прописки «Реймс». Эти коллективы разыграют путёвку в элиту французского футбола.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Новый сезон в чемпионате Франции стартует 15 августа.

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