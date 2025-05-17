«Гавр» обыграл в гостях «Страсбург»

потерпел поражение дома отв матче 34-го тура Лиги 1 — 2:3.

Голами в составе хозяев отличились Андрей Сантос и Себастьян Нанаси на 20-й и 53-й минутах встречи.

Гости дважды отыгрались по ходу игры — забитыми мячами отметились реализовавший пенальти на 43-й минуте Абдулайе Туре и Хосуэ Казимир на 70-й минуте встречи.

Победный гол гостей был забит с пенальти — вновь Абдулайе Туре реализовал удар с точки, но уже на 90+6-й минуте.

«Страсбург» потерял шанс выйти в Лигу чемпионов и занял 7-е место в Лиге 1 с 57 очками.

Календарь и таблица Лиги 1

«Гавр» поднялся на 15-е место в турнирной таблице с 34 баллами и не сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе с командой из Лиги 2, избежав этой участи.