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    «Гавр» обыграл в гостях «Страсбург»

    «Страсбург» — «Гавр»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Страсбург» потерпел поражение дома от «Гавра» в матче 34-го тура Лиги 1 — 2:3.

    Феликс Лемаршаль
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    Феликс Лемаршаль

    Голами в составе хозяев отличились Андрей Сантос и Себастьян Нанаси на 20-й и 53-й минутах встречи.

    Гости дважды отыгрались по ходу игры — забитыми мячами отметились реализовавший пенальти на 43-й минуте Абдулайе Туре и Хосуэ Казимир на 70-й минуте встречи.

    Победный гол гостей был забит с пенальти — вновь Абдулайе Туре реализовал удар с точки, но уже на 90+6-й минуте.

    «Страсбург» потерял шанс выйти в Лигу чемпионов и занял 7-е место в Лиге 1 с 57 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Гавр» поднялся на 15-е место в турнирной таблице с 34 баллами и не сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе с командой из Лиги 2, избежав этой участи.

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