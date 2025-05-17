«Торпедо» обыграло «Сочи», а «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем»

Завершились два матча 33-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Торпедо» одолело «Сочи» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче гости забил на 78-й минуте, отличился Ейсон Гусман с пенальти.

Футбол. Россия. Первая лига Сочи — Торпедо 0:1 Гол: 0:1 Guzman Y. (пенальти) (78') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 81'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Артём Макарчук, Руслан Магаль (Даниэль Мишкич, 63'), Олег Кожемякин, Игнасио Сааведра, Роман Пасевич (Кирилл Никитин, 81'), Мартин Крамарич, Владимир Писарский Торпедо: Михаил Волков, Глеб Шевченко, Сергей Бородин, Боян Роганович, Руслан Байтуков (Егор Данилкин, 81'), Александр Иваньков, Хетаг Хосонов, Марио Чурич (Андрей Костин, 46'), Guzman Y. (Игорь Горбунов, 81'), Alykulov G. (Ираклий Манелов, 58'), Александр Юшин (Максим Максимов, 73') Предупреждение: Руслан Магаль (27')

После этого матча «Торпедо» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе. «Сочи» — на 4-й строчке (57).

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В параллельном матче «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0).

Футбол. Россия. Первая лига Балтика — Енисей 0:0 Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Владислав Саусь (Олег Исаенко, 60'), Андрей Мендель, Илья Петров (Александр Осипов, 90'), Максим Петров (Евгений Чернов, 75'), Николай Титков (Виталий Лисакович, 60'), Амир Мохаммад, Gil Hurtado B. (Абу-Саид Эльдарушев, 75') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Bogatyrev N. (Томас Рукас, 86'), Ян Цесь, Андреа Чуканов, Tikhonov D., Кирилл Ушатов (Юрий Бавин, 64'), Александр Ломакин, Андрей Мазурин (Оливье Кенфак, 64'), Александр Долгов (Андрей Окладников, 64') Предупреждения: Владислав Саусь (52'), Сергей Варатынов (77')

Калининградская команда располагается на 1-й позиции (68), а «Енисей» — на 9-й строчке (46).