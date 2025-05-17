Григорян: Чемпионство действительно в руках «Краснодара»

Российский тренервысказался о шансахзавоевать золотые медали РПЛ. Сейчас клуб лидирует в таблице.

«Хороший расклад у "Краснодара". "Оренбург" бьётся за выживание, минимальные шансы есть, но это открытая команда, а это для "Краснодара" очень важно.

"Оренбург" будет играть. И последний матч с московским "Динамо", которое не будет запираться. Чемпионство действительно в руках команды Мусаева», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» набрал 61 очко в 28 встречах и идет первым. У «Зенита» 60 баллов.

«Быкам» осталось сыграть с «Оренбургом» в гостях и московским «Динамо» на своем поле, «Зениту» — с «Ростовом» в гостях и «Ахматом» дома.