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    Источник: Роналду может стать совладельцем «Альмерии»

    Футбол Криштиану Роналду Футбол Испании Альмерия
    Криштиану Роналду в ближайшее время может стать совладельцем испанского клуба «Альмерия», выступающего во втором дивизионе страны.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации Marca, португальский нападающий «Аль-Насра» рассматривает возможность приобретения доли в SMC Group — саудовской инвестиционной компании, которая недавно стала владельцем «Альмерии».

    Планируется, что Роналду приобретёт акции SMC Group, что даст ему статус одного из совладельцев «Альмерии». Сделка находится на финальной стадии, однако официального подтверждения от сторон пока не поступало.

    На данный момент «Альмерия» занимает шестое место в Сегунде, набрав 62 очка после 39 туров, и претендует на повышение в Ла Лигу

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