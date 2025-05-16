Источник: Роналду может стать совладельцем «Альмерии»

в ближайшее время может стать совладельцем испанского клуба, выступающего во втором дивизионе страны.

По информации Marca, португальский нападающий «Аль-Насра» рассматривает возможность приобретения доли в SMC Group — саудовской инвестиционной компании, которая недавно стала владельцем «Альмерии».

Планируется, что Роналду приобретёт акции SMC Group, что даст ему статус одного из совладельцев «Альмерии». Сделка находится на финальной стадии, однако официального подтверждения от сторон пока не поступало.

На данный момент «Альмерия» занимает шестое место в Сегунде, набрав 62 очка после 39 туров, и претендует на повышение в Ла Лигу