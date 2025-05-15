Орлов: ЦСКА вынес «Краснодар», а теперь и «Зенит»

Комментаторвысказался о выходе ЦСКА в суперфинал Кубка России. Армейцы по сумме двух матчей победили «Зенит».

ЦСКА же вынес «Краснодар», а теперь и «Зенит»! Какой характер, какая агрессия, самоотдача! Какой красивый гол забил Мусаев! Эракович перед ним прыгал и не дотянулся до мяча. Английский гол. Какие претензии могут быть к Адамову? Все четко — в угол. А какие у армейцев болельщики? Какая поддержка! Какая сплоченность!« — сказал Орлов "СЭ".

ЦСКА по итогам двух матчей с "Зенитом" вышел в суперфинал Кубка России. Армейцы сыграют с победителем пары "Спартак" — "Ростов". Встреча состоится 1 июня в Лужниках.