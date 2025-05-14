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    Терехин: Доверять «Динамо» неопытному тренеру — риск

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    Экс-нападающий московского «Динамо» Олег Терехин считает, что бело-голубых должен возглавить опытный тренер с именем и считает Валерия Карпина подходящим на эту должность.

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    «Уже сам Карпин опроверг, что возглавит "Динамо". Мы можем только предполагать, что будет дальше. Валерий Георгиевич — опытный специалист и тренер сборной России. Если он всё же является кандидатом на пост главного тренера "Динамо", почему нет?

    Что касается его спартаковского прошлого, футболист — это одно, а сейчас он квалифицированный тренер. Ну, играл он когда-то за "Спартак". Так получилось.Думаю, руководство "Динамо" рассматривает многих специалистов на пост главного тренера, в том числе и Гусева.

    Но его назначение — это большой риск. Ролан хорошо работал в молодежных сборных и клубах. Отдать такую команду неопытному тренеру — риск. Руководители должны смотреть, нашел ли Гусев контакт с футболистами. Если да, почему нет?» — сказал Терехин «Чемпионату».

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    • 1 мая пост главного тренера «Динамо» покинул Марцел Личка. Последние два матча командой руководил Ролан Гусев, набравший 6 очков. Валерий Карпин является одним из главных претендентов на пост наставника бело-голубых.

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