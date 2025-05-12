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    Ла Лига. «Барселона» обыграла «Реал»

    Итоги 35-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — «Реал»
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    «Барселона» — «Реал»
    «Барселона» победиа «Реал» и приблизилась к чемпионскому титулу. Соперников теперь разделяют 7 очков и это за 3 тура до окончания сезона. Чем еще запомнился 35 тур Примеры, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 35 тура в турнирной таблице Ла Лиги на две строчки поднялась «Валенсия», расположившись на 10 месте. Улучшила положение «Мальорка», которая теперь на 9 строчке.

    На две позиции вниз опустилась «Осасуна» (11 место), также потерял строчку «Реал Сосьедад» (12 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В зоне вылета «Леганес» опередил «Лас-Пальмас», заняв 18 место.

    Центральный матч

    В Эль Классико футболисты «Барселоны» и «Реала» забили 7 мячей. Всё решалось здесь и сейчас. Галактикос повели в счёте к 14-й минуте благодаря двум мячам Килиана Мбаппе, один из голов француз забил с пенальти.

    «Сине-гранатовые» вернулись в игру к середине первого тайма после того, как отличились Эрик Гарсия (19 минута) и Ламин Ямаль (32 минута). За «Барселону» также дублем отметился Рафинья.

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    • Во втором тайме «Реал» смог отважиться лишь на один гол. Хет-трик на 70 минуте оформил Мбаппе.

    Итог встречи — 4:3 — победа «Барселоны», каталонцы набрали 82 очка, у «Реала» осталось 75 пунктов. Теперь конкурентов отделяют 7 баллов и это за 3 тура до окончания чемпионата.

    Зона еврокубков

    На третьем месте Примере расположился «Атлетико», у которого в активе 70 очков. «Матрасники» в родных стенах переиграли «Реал Сосьедад» (4:0), покер оформил Александер Серлот.

    Строчкой ниже расположился «Атлетик», переиграв в 35 туре «Алавес» (1:0). Таким образом клуб из Бильбао набрал 64 балла.

    «Жирона» — «Вильярреал»
    globallookpress.com

    Лигочемпионскую пятёрку замыкает «Вильярреал», «жёлтая субмарина» добились минимального перевеса над «Жироной» (1:0). Единственный гол на 89 минуте встречи забил Этта Йонг. «Вильярреал» после этой встречи аккумулировали 61 очко и закерпился в топе испанского футбола.

    На 6 месте Ла Лиги идёт «Бетис» с активом 58 очков, команда сыграла вничью с «Осасуной» (1:1). Позиция, которую клуб занимает в турнирной таблице может дать возможность сыграть в Лиге Европы на следующий сезон.

    «Бетис» — «Осасуна»
    globallookpress.com

    В Лигу Европы может попасть «Сельта», которая набрала 49 очков. В рамках минувшего тура команда одержала победу над «Севильей» (3:2).

    На 8-й строчке Примеры, а это Лига конференций, расположился «Райо Вальекано», одержал победу над клубом «Лас-Пальмас» (1:0) и набрал 47 очков.

    Кто покинет Ла Лигу?

    По итогам сезона элиту испанского футбола покинет «Вальядолид», у которого 16 очков и 20 место. Аутсайдер проигра «Мальорке» со счётом 1:2.

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    • В зоне вылета находятся «Леганес» (18 место и 34 очка) и «Лас-Пальмас» (19 место и 32 очка). Данный тандем ещё сохраняет шансы на выживание.

    Тур № 36

    Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 13 по 15 мая.

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    Чемпион Испании «Реал» свой матч проведет дома против «Мальорки». Встреча пройдет в среду, 14 мая.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Барселона» попытается завоевать титул чемпиона Испании, для этого нужно обыграть «Эспаньол»: игра запланирована на четверг, 15 мая.

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