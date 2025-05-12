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    Кевин де БрейнеТрансферный дайджест. 5 — 12 мая
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    Газзаев: Настало время назначить Ролана Гусева главным тренером «Динамо»

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    Бывший тренер московского «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев высказал свое мнение по поводу работы исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева и призвал доверить ему дальнейшую работу с командой.

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Я вижу, что Ролан Гусев показывает, что умеет грамотно управлять командой. Мне кажется, что и футболисты под его руководством играют с большим желанием. А вчера в дерби и при полных трибунах вся команда сражалась с первых и до последних минут, проявляла характер и демонстрировала очень хорошее качество футбола.

    Я думаю, что Ролан Гусев может стать главным тренером команды. Когда-то же надо начинать доверять нашим молодым специалистам. У него богатая профессиональная карьера, он был футболистом сборной России и добивался больших успехов. Когда Ролан играл в ЦСКА, то становился и чемпионом страны, и обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка России.

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    • Он раньше работал и в ДЮСШ, и в молодежной команде ЦСКА, и помощником главного тренера "Динамо". Мне кажется, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы доверить Ролану Гусеву должность главного тренера. А всем в клубе "Динамо" надо помогать ему, чтобы он вместе с командой добивался высоких результатов», — сказал прославленный тренер РФ «РИА Новости спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    47-летний Гусев является воспитанником «Динамо», играл за команду с 1994 по 2021 год. В составе сборной России сыграл 31 матч и забил один гол. С 2023 года был ассистентом Марцела Лички, а последние две игры выводил команду в качестве и.о. главного тренера.

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