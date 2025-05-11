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    «Торпедо» обыграло «Шинник», «СКА-Хабаровск» разгромил «Аланию»

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    Подошли к концу еще два матча 32-го тура Первой лиги по футболу.

    Георгий Гонгадзе
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    Георгий Гонгадзе

    Московское «Торпедо» с минимальным счетом переиграло на своем поле ярославский «Шинник» со счетом 1:0.

    Автором единственного мяча на 18-й минуте стал центральный полузащитник Хетаг Хосонов.

    Также отметим, что гости с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Артемия Косогорова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Шинник 1:0
    Гол: 1:0 Хетаг Хосонов (18') Торпедо: Михаил Волков, Руслан Байтуков, Глеб Шевченко, Сергей Бородин, Александр Иваньков, Марио Чурич, Хетаг Хосонов (Андрей Костин, 61'), Guzman Y. (Игорь Горбунов, 88'), Alykulov G. (Владислав Галкин, 72'), Ираклий Манелов (Боян Роганович, 88'), Александр Юшин (Максим Максимов, 61') Шинник: Денис Вамбольт, Артемий Косогоров, Андрюс Рукас, Lavrenkov A., Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Артём Голубев (Артем Малахов, 46'), Данила Сухомлинов, Тимофей Шипунов, Василий Алейников, Захар Федоров

    «Торпедо» осталось на втором месте с 61 очком. «Шинник» (35) идет 14-м и давно обезопасил себя от вылета.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Алания» из Владикавказа потерпела разгромное поражение от «СКА-Хабаровска» со счетом 0:4.

    В этом матче блистал нападающий Георгий Гонгадзе, оформивший хет-трик. Еще один мяч на счету Александра Максименко.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — СКА-Хабаровск 0:4
    Голы: 0:1 Георгий Гонгадзе (3'), 0:2 Георгий Гонгадзе (45'), 0:3 Георгий Гонгадзе (55'), 0:4 Александр Максименко (78') Алания: Георгий Натабашвили, Аллон Бутаев (Виктор Нафиков, 59'), Артур Бязров, Руслан Дауров, Ogoev S. (Kozyrev A., 59'), Алан Хугаев (Алан Багаев, 74'), Таймураз Тобоев, Gogniev R. (Тарас Гаглоев, 71'), Yshyk M., Zakirov A. M., Chertkoev D. (Bulatsev T., 59') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Gurban G., Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Егор Носков, Роман Емельянов (Садыг Багиев, 64'), Рамазан Гаджимурадов (Iosipoi M., 78'), Артем Симонян (Александр Максименко, 77'), Борха Мартинес, Камран Алиев (Альбек Гонгапшев, 71'), Георгий Гонгадзе (Александр Гаглоев, 71') Предупреждения: Таймураз Тобоев (17'), Yshyk M. (85')

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