Мостовой: До последнего тура будет интрига в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я говорил, что если "Краснодар" упустит преимущество в четыре очка за четыре тура, то тогда грош цена будет "Краснодару". И уже начинается — уже преимущество в одно очко. Осталось два тура. У "Краснодара" тяжелый выезд в Оренбург и дома игра с "Динамо".

На данный момент "Краснодар" идет на первом месте. Ничего такого. Опять же, подтверждение моих слов, что интрига будет до последнего тура. Не сказал бы, что психологически "Зенит" в выигрышном положении. Мы видели, что "Зенит" с огромным трудом добыл победу в Махачкале. Но добыл! В игре ЦСКА с "Краснодаром" все шло к ничьей, но вышел свежий нападающий, который убежал и забил. До последнего тура будет интрига, как и в прошедшем чемпионате», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 28-ми туров, «Зенит» (60) отстает на 1 балл и занимает 2-ю строчку.