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    Джулиано Симеоне«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Онлайн, прямая трансляция
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    Мостовой: До последнего тура будет интрига в борьбе за чемпионство

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я говорил, что если "Краснодар" упустит преимущество в четыре очка за четыре тура, то тогда грош цена будет "Краснодару". И уже начинается — уже преимущество в одно очко. Осталось два тура. У "Краснодара" тяжелый выезд в Оренбург и дома игра с "Динамо".

    На данный момент "Краснодар" идет на первом месте. Ничего такого. Опять же, подтверждение моих слов, что интрига будет до последнего тура. Не сказал бы, что психологически "Зенит" в выигрышном положении. Мы видели, что "Зенит" с огромным трудом добыл победу в Махачкале. Но добыл! В игре ЦСКА с "Краснодаром" все шло к ничьей, но вышел свежий нападающий, который убежал и забил. До последнего тура будет интрига, как и в прошедшем чемпионате», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 28-ми туров, «Зенит» (60) отстает на 1 балл и занимает 2-ю строчку.

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