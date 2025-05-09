Суперкомпьютер назвал «Манчестер Юнайтед» фаворитом в финале Лиги Европы

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
В 10 000 симуляций финального матча, который состоится 21 мая в Бильбао, манкунианцы побеждали в 50,7% случаев, а шансы «шпор» составили 49,3.
Победа в Лиге Европы обеспечит участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что особенно важно для обоих клубов, учитывая их неудачи в национальном чемпионате.
«Тоттенхэм» удачно играет против «Юнайтед» — лондонцы выиграли четыре из шести последних очных встреч, а в текущем сезоне трижды обыграли соперника.