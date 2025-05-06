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    Гасилин: Чемпион России определится в последнем туре

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    Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

    Алексей Гасилин
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    Алексей Гасилин

    «Мы видим, насколько всем тяжело играть с ЦСКА, который борется за тройку. ЦСКА еще играет с "Зенитом" в Кубке России, где состав наверняка будет ротированный. Есть шанс выйти в большой финал турнира. Вопрос в том, как Марко Николич будет ротировать состав и хватит ли сил у ЦСКА.

    Уже какой сезон армейцам не хватает длины скамейки, равноценных замен нет. Надо отталкиваться от того, какой состав будет в игре с "Краснодаром", смотреть, кого прибережет Николич. Но в любом случае я думаю, что в этом матче будет ничейный результат, а чемпион определится в последнем туре», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

    Напомним, что в настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который на четыре очка опережает «Зенит».

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