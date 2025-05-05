Личка: У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч

Бывший главный тренервысказался об игре нападающего команды

Напомним, что форвард получил серьезную травму по ходу нынешнего чемпионата и выбыл до конца сезона.

«Тюкавин был очень важным игроком. Если бы он был в составе, уверен, он забивал бы.

С другой стороны, ребятам нужно сказать спасибо, потому что против "Локомотива", ЦСКА, "Спартака", "Зенита" хорошо играли с Карраскалем как ложной "девяткой". Травма Тюкавина — несчастье, но его отсутствие дало шанс еще больше показать себя Гладышеву.

Может быть, с Тюкавиным наша ситуация была бы чуть-чуть лучше, потому он очень сильный игрок. Думаю, лучший нападающий в российском футболе. Тюкавин может и за спину, и между линиями. У него большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный.

Посмотрите на "Ман Сити". Они потеряли Родри. А какие там игроки запаса! И какие проблемы доставила травма Родри», — сказал Личка в ролике YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Тюкавин успел провести за «Динамо» 19 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.