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    Личка: У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч

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    Бывший главный тренер «Динамо» М Марцел Личка высказался об игре нападающего команды Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» М
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» М

    Напомним, что форвард получил серьезную травму по ходу нынешнего чемпионата и выбыл до конца сезона.

    «Тюкавин был очень важным игроком. Если бы он был в составе, уверен, он забивал бы.

    С другой стороны, ребятам нужно сказать спасибо, потому что против "Локомотива", ЦСКА, "Спартака", "Зенита" хорошо играли с Карраскалем как ложной "девяткой". Травма Тюкавина — несчастье, но его отсутствие дало шанс еще больше показать себя Гладышеву.

    Может быть, с Тюкавиным наша ситуация была бы чуть-чуть лучше, потому он очень сильный игрок. Думаю, лучший нападающий в российском футболе. Тюкавин может и за спину, и между линиями. У него большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный.

    Посмотрите на "Ман Сити". Они потеряли Родри. А какие там игроки запаса! И какие проблемы доставила травма Родри», — сказал Личка в ролике YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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    • В нынешнем сезоне Тюкавин успел провести за «Динамо» 19 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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