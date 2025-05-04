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    Компани отреагировал на чемпионство «Баварии»: Что за невероятное чувство

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о чемпионском титуле мюнхенской команды.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Теперь у нас есть время насладиться победой в Бундеслиге — что за невероятное чувство! Поздравляю футболистов с их выдающейся игрой на протяжении всего сезона, вы сделали это вместе. Вы победили как команда.

    Также большое спасибо всем, кто работает за кулисами в этом замечательном клубе. Ваш упорный труд важен и приносит свои плоды. Мы должны продолжать работать. Сезон еще не окончен, и у нас впереди еще много интересного. Давайте сильно закончим его все вместе.

    И последнее, но не менее важное: огромное спасибо всем болельщикам "Баварии" по всему миру за вашу поддержку. Вы были великолепны. Давайте вместе создадим особенный момент в субботу на Альянц Арене», — цитирует Компани Bayern&Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии за два тура до конца текущего сезона Бундеслиги.

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