Компани отреагировал на чемпионство «Баварии»: Что за невероятное чувство

Главный тренервысказался о чемпионском титуле мюнхенской команды.

«Теперь у нас есть время насладиться победой в Бундеслиге — что за невероятное чувство! Поздравляю футболистов с их выдающейся игрой на протяжении всего сезона, вы сделали это вместе. Вы победили как команда.

Также большое спасибо всем, кто работает за кулисами в этом замечательном клубе. Ваш упорный труд важен и приносит свои плоды. Мы должны продолжать работать. Сезон еще не окончен, и у нас впереди еще много интересного. Давайте сильно закончим его все вместе.

И последнее, но не менее важное: огромное спасибо всем болельщикам "Баварии" по всему миру за вашу поддержку. Вы были великолепны. Давайте вместе создадим особенный момент в субботу на Альянц Арене», — цитирует Компани Bayern&Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии за два тура до конца текущего сезона Бундеслиги.