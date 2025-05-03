«Барселона» с трудом обыграла аутсайдера Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испаниина выезде победиласо счетом 2:1.

Победа каталонцев выдалась волевой. На гол Ивана Санчеса в первом тайме гости ответили забитыми мячами Рафиньи и Фермина Лопеса во второй половине встречи.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Барселона 1:2 Голы: 1:0 Иван Санчес (6'), 1:1 Рафаэл Диас (54'), 1:2 Фермин Лопес (61') Вальядолид: Андре Феррейра, Антонио Кандела, Эрай Джёмерт, Дженк Озкачар, Адам Азну, Станко Юрич (Марио Мартин, 85'), Ануар (Амат Ндиайе, 64'), Иван Санчес (Чуки, 73'), Селим Амалла (Флориан Гриллич, 73'), Рауль Моро, Мамаду Силла (Хуанми Латаса, 64') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Мартин, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Эктор Форт, Фермин Лопес, Дани Родригес (Ламин Ямал, 38'), Гави (Эрик Гарсия, 79'), Пау Виктор (Даниэль Ольмо, 62'), Ансумане Фати (Рафаэл Диас, 46'), Педри (Френки де Йонг, 46') Предупреждения: Мамаду Силла (8'), Ануар (37'), Андреас Кристенсен (66'), Рональд Араухо (83'), Марио Мартин (90')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» смогла набрать 79 очков и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице. У «Вальядолида» осталось 16 баллов и последняя строчка.