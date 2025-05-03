Семшов считает, что «Оренбург» еще поборется за выживание

Экс-полузащитникподелился мыслями перед матчем 27-го тура РПЛ между

«У "Локомотива" по большому счёту не осталось турнирных задач в нынешнем чемпионате, но им захочется реабилитироваться за вылет из Кубка России.

"Оренбург" ещё имеет призрачные шансы спастись от прямого вылета и попасть в стыковые матчи. Их многие похоронили, но они воскресли. В последних матчах они показывают неплохой футбол. Думаю, что "Оренбург" ещё поборется за выживание», — сказал Семшов «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» состоится сегодня, 3-го мая в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.