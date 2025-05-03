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    Локомотив — Оренбург: ставка на исход (2.50) и прогноз на матч РПЛ

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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    «Локомотив» примет «Оренбург» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Мая 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 17:00 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе после 26-и туров, отставая от 5-й строчки всего на 2 балла.

    «Локомотив» отлично выступает на своем поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. Команда набрала 29 очков из 39-и возможных дома, обойдя даже «Зенит».

    Локомотив — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) и вылетел из Кубка России. Матчем ранее «железнодорожники» сыграли вничью с тем же соперником (1:1) в РПЛ.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Локомотив» обыгрывал «Пари НН» (3:0) в РПЛ и «Ахмат» (2:1) в Кубке России.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    У «Локомотива» пустой список травмированных игроков.

    Состояние команды: «Железнодорожники» столкнулись с множеством проблем после зимней паузы. Кажется, команда еще не готова решать серьезные задачи, состав слишком молодой.

    К тому же, появляются слухи о возможной отставке главного тренера Михаила Галактионова. Такие новости вряд-ли улучшат атмосферу в команде, но в предстоящем матче против «Оренбурга» москвичи должны доминировать.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ, набрав 17 очков аза 26 туров. «Оренбург» отстает от зоны стыковых матчей на 6 баллов.

    За 4 тура до конца чемпионата подопечным Владимира Слишковича нужно решить крайне сложную задачу — догнать «Ахмат» или «Пари НН». Сможет ли «Оренбург» это сделать? Большой вопрос...

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда уступила «Крыльям Советов» (0:2), пропустив оба гола в концовке встречи. Матчем ранее «Оренбург» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

    В последних 5-и встречах в РПЛ у команды 2 победы и 3 поражения. За этот период «Оренбург» одолел «Пари НН» (2:1), а также уступил ЦСКА (0:2) и московскому «Динамо» (1:5).

    Не сыграют: Габриэль Флорентин и Алексей Татаев (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Хоть шансов и немного, но «Оренбург» продолжает бороться за выживание как только может. За 4 тура до конца команде необходимо набрать максимум очков, чтобы создать проблемы конкурентам.

    Стоит отметить, что «Оренбург» — худшая команда в лиге по результатам гостевых матчей. Подопечные Слишковича набрали всего 4 очка и 39-и возможных на чужом поле.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в РПЛ «Локомотив» выиграл всего 1 раз

    • В последних 10-и встречах на чужом поле «Оренбург» побеждал лишь однажды

    • «Локомотив» непременно обыгрывал «Оренбург» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.58, победа «Оренбурга» — 4.80, ничья — за 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: «Локомотив» уверенно победит, у команды продолжается плохой отрезок и она будет мотивирована реабилитироваться.

    Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.50.

    Прогноз: «Оренбург» также бросит все силы, чтобы попытаться зацепиться за очки.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Оренбурга» 1 больше за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Оренбург?

    Матч Локомотив — Оренбург состоится 03 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Оренбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Локомотива» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Оренбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Локомотива» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Оренбург?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Оренбург?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.58, победа «Оренбурга» — 4.80, ничья — за 4.60.

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