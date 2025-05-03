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    Гасилин оценил игру Дзюбы в матче против «Динамо» Мх

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    Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (1:0).

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    Напомним, что форвард забил единственный гол в матче на 74-й минуте.

    «В нынешнем сезоне "Акрон" набирает очки в матчах со своими прямыми конкурентами. Из лидеров они обыграли только "Зенит". Конечно, очень велико влияние Артема Дзюбы в этой команде.

    Посмотрите, как великолепно Дзюба ведет единоборства! Он пробегает не такое большое расстояние в среднем за матч, зато процент выигранных единоборств у него просто колоссальный. Он играет головой, сам забивает и делает скидки на партнеров», — заявил Гасилин «Матч ТВ».

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