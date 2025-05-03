Гасилин оценил игру Дзюбы в матче против «Динамо» Мх

Экс-футболиствысказался об игре нападающегов матче 27-го тура РПЛ противМх (1:0).

Напомним, что форвард забил единственный гол в матче на 74-й минуте.

«В нынешнем сезоне "Акрон" набирает очки в матчах со своими прямыми конкурентами. Из лидеров они обыграли только "Зенит". Конечно, очень велико влияние Артема Дзюбы в этой команде.

Посмотрите, как великолепно Дзюба ведет единоборства! Он пробегает не такое большое расстояние в среднем за матч, зато процент выигранных единоборств у него просто колоссальный. Он играет головой, сам забивает и делает скидки на партнеров», — заявил Гасилин «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе.