«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

«Акрон» и махачкалинское «Динамо» откроют 27-й тур РПЛ очным матчем в Самаре. Команды встречались в своей истории между собой пять раз и ни разу «бело-голубым» не удалось одержать верх над тольяттинцами. Сможет ли команда Хасанби Биджиева одержать первую победу над командой из Самарской области, вы можете узнать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Динамо Мх 0:0 Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Ифет Джаковац, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Беншимол, Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба Динамо Мх: Тимур Магомедов, Мохамед Аззи, Муталип Алибеков, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Ахмед Джабраилов, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович, Уссем Мрезигу, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов

Ход матча

30' Удар! Бакаев бьет из-за пределов штрафной, но Магомедов на месте!

25' Аззи прорывается лихо по правому флангу, но поля оказалось мало для игрока махачкалинцев.

23' Подает вновь угловой «Акрон», и снова ничего опасного возле ворот махачкалинцев.

22' Подает Бакаев в штрафную, Дзюба готовился наносить удар, но Бенщимол тоже откликнулся и заработал угловой.

20' Очередная подача «Акрона» с угла поля оказывается безрезультативной.

19' Удар с дальней дистанции от игрока «Акрона», но мимо ворот.

15' Угловой возле ворот махачкалинцев ничем серьезным не заканчивается.

14' Бакаев с левого фланга пошел в дриблинг и даже ударил по воротам, но мяч заблокирован — будет угловой.

13' Беншимол простреливает с правого фланга на Дзюбу, защита махачкалинцев вовремя выбила мяч из-под форварда «Акрона».

11' «Динамо» подает угловой, но мяч прошел буквально мимо всех игроков в штрафной. Кроме моментов с участием Дзюбы, команды так и не смогли создать иных опасных моментов возле ворот друг друга.

6' Фол в центре поля от Бакаева.

3' И вновь Дзюба бьет головой, но выше ворот.

3' Момент! Подача Пестрякова с левого фланга на Дзюбу, тот наносит удар головой под перекладину, но Магомедов переводит мяч на угловой!

1' «Динамо» разводит мяч с центра поля, матч начался!

До матча

17:59Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

17:52 Из-за перебора желтых карточек у «Акрона» матч пропускает Роберто Фернандес, а в составе «Динамо» по этой причине мы не увидим сегодня Никиту Глушкова и Джемаля Табидзе.

17:49 В составе «Акрона» четыре изменения по сравнению с минувшим туром, у «Динамо» — три.

Стартовые составы

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Джурасович, Джаковац, Беншимол, Дзюба

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Зинович, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Агаларов, Касинтура

«Акрон»

Тольяттинцы проводят весеннюю часть сезона не лучшим образом — 7 очков за 8 встреч после возобновления чемпионата страны. В минувшем туре команда Заура Тедеева в гостях сыграла вничью против «Химок» — 2:2.

Коллектив из Самарской области на данный момент занимает 10-е место в РПЛ с 29 очками при 8 победах, 5 ничьих и 13 поражениях. Разница мячей у тольяттинцев отрицательная — 33:47.

«Динамо» Махачкала

Команда Хасанби Биджиева возобновила выступление в чемпионате России немногим лучше «Акрона» — 3 победы, 1 ничья и 4 поражения. В минувшем туре команда из Дагестана при своих трибунах драматическим образом упустила шанс сравнять счет с пенальти в концовке матча против «Краснодара» (2:3).

Махачкалинцы на данный момент занимает 11-е место в РПЛ с 27 очками. В активе «Динамо» 6 побед, 9 ничьих и 11 поражений. У «бело-голубых» разница мячей также отрицательная — 26 забитых и 31 пропущенных.

Личные встречи

Команды в нынешнем сезоне играли между собой в 13-м туре, тогда встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Всего «Акрон» и махачкалинское «Динамо» сыграли между собой 5 раз за всю историю противостояния — трижды победу праздновали тольяттинцы, еще две встречи завершились вничью.

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