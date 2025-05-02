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    Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?

    Акрон — Динамо Махачкала: ставка за 3.25 и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Динамо» Махачкала
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    Артем Дзюба («Акрон»)
    2 мая в 27-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Мая 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 18:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: акроновцы чувствуют себя в настоящий момент в середине таблицы.

    Сейчас в активе у команды из Тольятти 29 зачетных баллов и 10-я строчка в в таблице РПЛ.

    Акрон — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    За 26 туров тольяттинцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 47 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красные» смогли сыграть вничью с «Химками» (2:2), но проиграли «Спартаку» (2:3).

    До этого же тольяттинский коллектив смог добыть победу в противостоянии с «Факелом» (1:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    А вот перед этим «Акрон» проиграл «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

    Не сыграют: травмирован Максим Кузьмин, дисквалифицированы Роберто Фернандес и Сотмурад Бакаев.

    Состояние команды: сейчас отрыв «Акрона» от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, поэтому подопечным Заурбека Тедеева можно особо не беспокоиться по этому поводу и спокойно играть.

    Основная ставка команды будет сделана на следующий сезон. В этом году главным для «Акрона» было обжиться в РПЛ и сохранить прописку в элите.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: команду из Махачкалы пока что еще можно отнести к опасной.

    В настоящий момент в активе махачкалинского коллектива 27 очков и 11-е место в турнирной таблице.

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    • В 26 матчах текущего сезона динамовцы смогли забить 25 мячей, а пропустили 31.

    Последние матчи: в прошлых турах махачкалинцы уступили «Краснодару» (2:3) и «Оренбургу» (1:2).

    До этого же «Динамо» смогло переиграть «Спартак» (2:1). и «Химки» (4:1).

    Перед этим у подопечных Хасанби Биджиева также было поражение от ЦСКА (0:2) и победа над «Крыльями Советов» (4:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован Джемаль Табидзе, а давно травмирован Александр Сандрачук.

    Состояние команды: как для первого сезона в РПЛ, «Динамо» смотрится достаточно неплохо и уверенно. Главной задачей является остаться в РПЛ, с чем команда пока что и справляется. Чтобы точно остаться в элите, «Динамо» нужно, пожалуй, одержать еще одну победу в четырех матчах.

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    Думается, что в клубе будут довольны даже если «Динамо» финиширует на 12-й строчке, последней спасительной в РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • «Динамо» проиграло 2 последних матча

    • в последней очной игре «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Динамо» — в 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды с одинаковыми задачами, поэтому все может закончится вничью.

    Ставка: ничья за 3.25.

    Прогноз: думается, что команды все же смогут обменяться голами. В последнее время оборона у обеих команд не на высоте.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Динамо Махачкала?

    Матч Акрон — Динамо Махачкала состоится 02 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Динамо Махачкала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Динамо Махачкала?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Динамо Махачкала?

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Динамо» — в 3.25.

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    Акрон — Динамо Махачкала: прогноз и ставка за 3.25, статистика, коэффициенты матча 02.05.202518:00. Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?
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