Акрон — Динамо Махачкала: ставка за 3.25 и прогноз на матч РПЛ

Акрон
Динамо Мх
«Акрон»
Турнирное положение: акроновцы чувствуют себя в настоящий момент в середине таблицы.
Сейчас в активе у команды из Тольятти 29 зачетных баллов и 10-я строчка в в таблице РПЛ.
Акрон — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
За 26 туров тольяттинцы смогли 33 раза поразить ворота соперника и 47 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» смогли сыграть вничью с «Химками» (2:2), но проиграли «Спартаку» (2:3).
До этого же тольяттинский коллектив смог добыть победу в противостоянии с «Факелом» (1:0).
А вот перед этим «Акрон» проиграл «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).
Не сыграют: травмирован Максим Кузьмин, дисквалифицированы Роберто Фернандес и Сотмурад Бакаев.
Состояние команды: сейчас отрыв «Акрона» от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, поэтому подопечным Заурбека Тедеева можно особо не беспокоиться по этому поводу и спокойно играть.
Основная ставка команды будет сделана на следующий сезон. В этом году главным для «Акрона» было обжиться в РПЛ и сохранить прописку в элите.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: команду из Махачкалы пока что еще можно отнести к опасной.
В настоящий момент в активе махачкалинского коллектива 27 очков и 11-е место в турнирной таблице.
В 26 матчах текущего сезона динамовцы смогли забить 25 мячей, а пропустили 31.
Последние матчи: в прошлых турах махачкалинцы уступили «Краснодару» (2:3) и «Оренбургу» (1:2).
До этого же «Динамо» смогло переиграть «Спартак» (2:1). и «Химки» (4:1).
Перед этим у подопечных Хасанби Биджиева также было поражение от ЦСКА (0:2) и победа над «Крыльями Советов» (4:0).
Не сыграют: дисквалифицирован Джемаль Табидзе, а давно травмирован Александр Сандрачук.
Состояние команды: как для первого сезона в РПЛ, «Динамо» смотрится достаточно неплохо и уверенно. Главной задачей является остаться в РПЛ, с чем команда пока что и справляется. Чтобы точно остаться в элите, «Динамо» нужно, пожалуй, одержать еще одну победу в четырех матчах.
Думается, что в клубе будут довольны даже если «Динамо» финиширует на 12-й строчке, последней спасительной в РПЛ.
Статистика для ставок
- «Акрон» выиграл только 1 из последних 7 матчей
- «Динамо» проиграло 2 последних матча
- в последней очной игре «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Динамо» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: встречаются примерно равные команды с одинаковыми задачами, поэтому все может закончится вничью.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз: думается, что команды все же смогут обменяться голами. В последнее время оборона у обеих команд не на высоте.
Ставка: обе забьют за 1.95.