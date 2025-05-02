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    Гол Дзюбы принес «Акрону» минимальную победу над махачкалинским «Динамо»

    «Акрон» — «Динамо» Махачкала: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 27-го тура РПЛ тольяттинский «Акрон» на своем поле принимал махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом 1:0.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Первый тайм прошёл в равной борьбе: обе команды действовали аккуратно, стараясь не рисковать у своих ворот. По итогам 45 минут голов зрители не увидели.

    Во втором тайме игра стала чуть более открытой. «Акрон» постепенно прибавил в активности, а ключевым эпизодом стал выход на поле Артёма Дзюбы, который и решил исход встречи.

    На 74-й минуте форвард замкнул передачу Тавареша, отправив мяч в ворота гостей и забив свой очередной гол в РПЛ.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Динамо Мх 1:0
    Голы: : (57'), 1:0 Артём Дзюба (74') Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару, Максим Кузьмин (Стефан Лонча, 62'), Алекса Джурашович, Ифет Джаковац (Марат Таймуразович Бокоев, 79'), Солтмурад Бакаев (Владимир Хубулов, 62'), Константин Савичев, Беншимол (Кирилл Данилин, 86'), Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба Динамо Мх: Тимур Магомедов, Мохамед Аззи, Муталип Алибеков (Сердер Сердеров, 88'), Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков (Pomeshkin K., 88'), Ахмед Джабраилов, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович (Ражаб Магомедов, 83'), Уссем Мрезигу (Абакар Гаджиев, 83'), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов (Мохаммад Хоссейннежад, 83')

    Благодаря победе «Акрон» набрал 32 очка и упрочил своё 10-е место, увеличив отрыв от конкурентов ниже по таблице.

    «Динамо» Махачкала осталась на 11-й позиции с прежними 27 очками.

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