«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция

«Манчестер Сити» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Ход матча

1' Матч стартовал! Манчестер Сити разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:58 Главный арбитр матча — Питер Бэнкс.

21:55 По сравнению с победной игрой против «Ноттингем Форест» в Кубке Англии, Хосеп Гвардиола провел несколько перестановок в стартовом составе — с первых минут на поле появятся Гюндоган, Доку и Де Брюйне.

21:50 У «Манчестер Сити» вне заявки остаются травмированные Аке, Родри и Стоунз. У «Вулверхэмптона» также есть потери: из-за повреждений команде не помогут Дэвид, Джонстон, Каладжич, Москера и Чивоме.

Стартовые составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Нуньеш, Гюндоган, Ковачич, Силва, Де Брюйне, Доку, Мармуш

«Вулверхэмптон»: Са, Догерти, Нури, Гомеш, Агбаду, Семеду, Беллегард, Мунеци, Жоао Гомес, Андре, Кунья

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас подопечные Хосепа Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 34 туров. В активе «горожан» 18 побед, 7 ничьих и 9 поражений при разнице мячей 66:43 — пока команда удерживает место в четверке сильнейших, но конкуренция в концовке сезона остается высокой.

Несмотря на все проблемы, преследовавшие «Сити» в этом сезоне — от травм ключевых игроков до нестабильной формы, — команда сумела дойти до финала Кубка Англии. В решающем матче за трофей «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас». В полуфинале подопечные Гвардиолы уверенно справились с «Ноттингем Форест», победив на выезде со счетом 2:0.

В Премьер-лиге «Манчестер Сити» не проигрывает уже шесть матчей подряд — на этом отрезке команда добыла четыре победы и дважды сыграла вничью. Причем в последних трех турах «горожане» набрали максимальное количество очков, обыграв «Кристал Пэлас» (5:2), «Эвертон» (2:0) и «Астон Виллу» (2:1), набрав хороший темп на финише чемпионата.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам 34 туров и фактически доигрывает сезон без серьёзных турнирных задач. Шансов на еврокубки уже нет, а трио команд, покидающих Премьер-лигу, определилось досрочно. В активе «волков» 41 очко: 12 побед, 5 ничьих и 17 поражений при разнице мячей 51:61.

При этом команда Витора Перейры неожиданно выдала сумасшедшую победную серию и находится в отличной форме. «Вулверхэмптон» выиграл шесть матчей подряд, обыграв по ходу этого отрезка «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (1:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Сити» вырвал победу в гостях со счетом 2:1.

В последних 10-ти встречах «горожане» выиграли 8 раз, «Вулверхэмптон» оказался сильнее в 2-х случаях.