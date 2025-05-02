ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый ЖАЛКИЙ футбольный клуб Арне СлотСлот в «Лидсе», Аморим в «Ливерпуле», Хау в «Селтике»: как топ-тренеры АПЛ едва не выбрали неправильный путь Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
    Все новости спорта

    Победная серия «волков» завершится?!

    Манчестер Сити — Вулверхэмптон: 1.95 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 2 мая и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Мая 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» располагаются на 4-й позиции в АПЛ, набрав 61 очко за 34 тура. Главная задача «Манчестер Сити» на остаток сезона — хотя-бы сохранить место в топ-5 чемпионата, что позволит выступать в Лиге чемпионов.

    Дело в том, что несколько команд могут выбить команду из зоны ЛЧ. «Челси», «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» активно наступают на пятки «горожанам».

    Манчестер Сити — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии. Матчем ранее «горожане» одолели «Астон Виллу» (2:1) в АПЛ.

    У «Манчестер Сити» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок команда выиграла 6 раз при 2-х ничейных результатах.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Натан Аке, Эрлинг Холанн, Родри и Джон Стоунз (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Манчестер Сити» набрал отличную форму на финише сезона, но при этом команда уже не претендует на чемпионство в АПЛ, ведь чемпион — «Ливерпуль».

    Сейчас «горожане» могут сохранить место в топ-5. Ключевой форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил травму, но даже без него команда «прет».

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» занимают 13-е место в таблице чемпионата Англии с 41-м очком в активе после 34-х туров. «Вулверхэмптон», наверняка, останется в середине турнирной таблицы после окончания сезона.

    В нынешнем сезоне у команды проблемы с обороной, «волки» пропустили 61 гол за 34 матча при 51-м забитом.

  • Идеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги
  • Новый тренер проделал невозможную работу в качестве преемника Юргена Клоппа и принес 20-й титул на «Энфилд»
  • 28/04/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Вулверхэмптон» разгромил «Лестер» со счетом 3:0, а до этого «волки» сумели одолеть «Манчестер Юнайтед» (1:0), забив единственный гол на 77-й минуте.

    «Вулверхэмптон» выиграл последние 6 матчей в АПЛ. За этот период «волки» одолели «Тоттенхэм» (4:2), «Ипсвич» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Саутгемптон» (2:1).

    Не сыграют: Леон Чивом, Энсо Гонзалес, Сэм Джонстон, Саша Каладжич и Йерсон Москера (у всех — травмы).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Вулверхэмптон» также набрал сумасшедшую форму на финише сезона, «волки» вдруг начали громить соперников одного за другим. Команда достойно завершает сезон.

    У «Вулверхэмптона» есть отличный форвард, который занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Матеус Кунья забил 15 голов и сделал 6 голевых передач за 29 встреч.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 8-и матчей подряд во всех турнирах

    • «Вулверхэмптон» выиграл 6 последних матчей в АПЛ

    • «Манчестер Сити» выиграл 4 раза в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.35, победа «Вулверхэмптона» — 8.50, ничья — за 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: «Манчестер Сити» уверенно победит. «Горожане» воспользуются не самой лучшей обороной «волков».

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.95.

    Прогноз: «Вулверхэмптон» точно поразит ворота хозяев.

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон?

    Матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон состоится 02 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Сити — Вулверхэмптон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Вулверхэмптон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Сити — Вулверхэмптон?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.35, победа «Вулверхэмптона» — 8.50, ничья — за 5.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Соболенко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Манчестер Сити — Вулверхэмптон: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 02.05.202522:00. Победная серия «волков» завершится?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры