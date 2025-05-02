Манчестер Сити — Вулверхэмптон: 1.95 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

«Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 2 мая и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» располагаются на 4-й позиции в АПЛ, набрав 61 очко за 34 тура. Главная задача «Манчестер Сити» на остаток сезона — хотя-бы сохранить место в топ-5 чемпионата, что позволит выступать в Лиге чемпионов.

Дело в том, что несколько команд могут выбить команду из зоны ЛЧ. «Челси», «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» активно наступают на пятки «горожанам».

Последние матчи: В прошлом поединке «Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии. Матчем ранее «горожане» одолели «Астон Виллу» (2:1) в АПЛ.

У «Манчестер Сити» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок команда выиграла 6 раз при 2-х ничейных результатах.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Натан Аке, Эрлинг Холанн, Родри и Джон Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» набрал отличную форму на финише сезона, но при этом команда уже не претендует на чемпионство в АПЛ, ведь чемпион — «Ливерпуль».

Сейчас «горожане» могут сохранить место в топ-5. Ключевой форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил травму, но даже без него команда «прет».

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» занимают 13-е место в таблице чемпионата Англии с 41-м очком в активе после 34-х туров. «Вулверхэмптон», наверняка, останется в середине турнирной таблицы после окончания сезона.

В нынешнем сезоне у команды проблемы с обороной, «волки» пропустили 61 гол за 34 матча при 51-м забитом.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Вулверхэмптон» разгромил «Лестер» со счетом 3:0, а до этого «волки» сумели одолеть «Манчестер Юнайтед» (1:0), забив единственный гол на 77-й минуте.

«Вулверхэмптон» выиграл последние 6 матчей в АПЛ. За этот период «волки» одолели «Тоттенхэм» (4:2), «Ипсвич» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Саутгемптон» (2:1).

Не сыграют: Леон Чивом, Энсо Гонзалес, Сэм Джонстон, Саша Каладжич и Йерсон Москера (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вулверхэмптон» также набрал сумасшедшую форму на финише сезона, «волки» вдруг начали громить соперников одного за другим. Команда достойно завершает сезон.

У «Вулверхэмптона» есть отличный форвард, который занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Матеус Кунья забил 15 голов и сделал 6 голевых передач за 29 встреч.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 8-и матчей подряд во всех турнирах

«Вулверхэмптон» выиграл 6 последних матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл 4 раза в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.35, победа «Вулверхэмптона» — 8.50, ничья — за 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 соответственно.

Прогноз: «Манчестер Сити» уверенно победит. «Горожане» воспользуются не самой лучшей обороной «волков».

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз: «Вулверхэмптон» точно поразит ворота хозяев.

Ставка: Обе забьют за 1.87.