ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
    Все новости спорта

    Коршунов: Мне жаль Личку, он неплохой тренер

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Анатолий Коршунов раскритиковал решение клуба об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера «бело-голубых».

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Думаю, если бы Личка выиграл у "Спартака" в Кубке, то они бы еще подумали. Он, если так можно сказать, уже был на выходе перед той игрой. Мне жаль Личку, он неплохой тренер. Но Марцел наверняка себя найдет. Говорят, что у него уже есть предложения от российских клубов. Но отставки — обычная судьба тренеров, и от этого не денешься никуда.

    "Мое же личное мнение, увольнять Личку не нужно было. Он и тренер грамотный, и торопиться сейчас не было смысла. Ну, уволили они Личку. А что будет без Лички? Безличка? И будут они вот так крутиться. В таких ситуациях нужно спокойствие. Игроки же, думаю, уже понимали, что Личку уволят, и играли по принципу 'Ладно, сыграю так, как сыграю, как придется'', — приводит слова Коршунова Матч ТВ.

    1 мая стало известно, что Марцел Личка покинул Динамо.

    Бело-голубые выбыли из Кубка России, проиграв Спартаку (1:2) на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Столичный клуб занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Юргорден» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Романов-Джонсон
  • Бои
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры