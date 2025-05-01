Коршунов: Мне жаль Личку, он неплохой тренер

Двукратный чемпион СССР в составе московскогораскритиковал решение клуба об увольнениис поста главного тренера «бело-голубых».

«Думаю, если бы Личка выиграл у "Спартака" в Кубке, то они бы еще подумали. Он, если так можно сказать, уже был на выходе перед той игрой. Мне жаль Личку, он неплохой тренер. Но Марцел наверняка себя найдет. Говорят, что у него уже есть предложения от российских клубов. Но отставки — обычная судьба тренеров, и от этого не денешься никуда.

"Мое же личное мнение, увольнять Личку не нужно было. Он и тренер грамотный, и торопиться сейчас не было смысла. Ну, уволили они Личку. А что будет без Лички? Безличка? И будут они вот так крутиться. В таких ситуациях нужно спокойствие. Игроки же, думаю, уже понимали, что Личку уволят, и играли по принципу 'Ладно, сыграю так, как сыграю, как придется'', — приводит слова Коршунова Матч ТВ.

1 мая стало известно, что Марцел Личка покинул Динамо.

Бело-голубые выбыли из Кубка России, проиграв Спартаку (1:2) на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

Календарь и таблица РПЛ

Столичный клуб занимает 5-е место с 47 очками после 26-ти туров.