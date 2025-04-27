«Наполи» — «Торино». Онлайн

«Наполи» на своем поле примет «Торино» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливера, Буонджорно, Ди Лоренцо, Лоботка, Спинаццола, Политано, Замбо-Ангуисса, Мактоминей, Лукаку

«Торино»: Милинкович-Савич, Бираги, Мазина, Марипан, Коко, Педерсен, Линетти, Элмас, Риччи, Казадеи, Адамс

«Наполи»

«Наполи», наряду с «Интером», является главным претендентом на чемпионство в Серии А. На данный момент оба клуба имеют по 71 очку после 33 туров. Неаполитанцы одержали 21 победу, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 52:25.

Подопечные Антонио Конте не проигрывают в чемпионате уже почти два месяца, одержав 4 победы в 7 матчах. На домашней арене «Наполи» стабильно набирает по три очка, победив в последних матчах «Фиорентину» (2:1), «Милан» (2:1) и «Эмполи» (3:0). Однако в крайнем туре команде пришлось потрудиться, одержав минимальную победу 1:0 в гостях у «Монцы», которая занимает последнее место в чемпионате.

«Торино»

«Торино» находится на 10-м месте в турнирной таблице Серии А и уже вряд ли сможет побороться за еврокубковые позиции. «Быки» заработали 43 очка в 33-х матчах, одержав 10 побед при 13-ти ничьих и 10-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:37.

В крайнем туре «Торино» одержало первую победу в четырех матчах, обыграв на своем поле «Удинезе» — 2:0. До этого подопечные Паоло Ваноли минимально уступили в гостях «Комо» (0:1), а так же сыграли вничью с «Вероной» и «Лацио» — обе встречи завершились со счетом 1:1.

Личные встречи

В матче первого круга «Наполи» хватило одного гола для победы в гостях — 1:0.

В последних 10-ти встречах неаполитанцы выиграли 7 раз, «Торино» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.