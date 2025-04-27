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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Бохум» отстоял ничью в матче с «Унионом Берлином»

    «Бохум» — «Унион Берлин»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Матч между «Бохумом» и «Унион Берлин» в рамках 33-го тура Бундеслиги завершился ничьей 1:1, сохранив интригу в борьбе за выживание и еврокубковые места.

    «Унион Берлин»
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    «Унион Берлин»

    На 17-й минуте гости смогли выйти вперед. Нападающий «Униона» Бенедикт Холлербах реализовал свой момент.

    Во втором тайме «Бохум» смог сравнять счет во встрече. На 68-й минуте полузащитник Матуш Беро забил мяч в ворота гостей.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Унион 1:1
    Голы: 0:1 Бенедикт Холлербах (17'), 1:1 Матуш Беро (68') Бохум: Тимо Хорн, Яков Медич, Бернардо, Кристиан Гамбоа (Георгиос Масурас, 46'), Максимилиан Виттек (Геррит Хольтман, 61'), Матуш Беро, Том Краус, Мориц Брошински, Мирон Боадю, Филипп Хофман (Дани де Вит, 61'), Tim Oermann (Феликс Пасслак, 81') Унион: Фредерик Реннов, Том Роте, Кристофер Триммель, Диогу Лейте (Кевин Фогт, 65'), Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Яник Хаберер (Ласло Бенеш, 84'), Рани Хедира, Андраш Шефер (David Preu, 90'), Андрей Илич (Марин Любичич, 90'), Бенедикт Холлербах (Тим Скарке, 83') Предупреждения: Бенедикт Холлербах (20'), Кристиан Гамбоа (36'), Леопольд Кверфельд (41'), Матуш Беро (51'), Мирон Боадю (90 + 3')

    Ничейный результат позволил хозяевам продолжить борьбу за выживаение в Бундеслиге, а «Унион Берлин» вплотную подобрался к зоне Лиги Европы.

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