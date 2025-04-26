«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн

«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» играли в финале Кубка Англии в прошлом десятилетии и не прочь повторить свои достижения в этом году, но получится это сделать только одному из двух участников матча. Следить за ходом событий первого полуфинала Кубка Англии можете вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Кубок ФА Кристал Пэлас — Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Марко Асенсио, Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс

Ход матча

12' А вот и первый удар по воротам! Камара бьет со средней дистанции, но мимо ворот Хендерсона.

9' Тут уже было интереснее, и снова команда Эмери пытается провести атаку через фланг, но безуспешно. Тейлор свистнул после падения Гехи.

8' Продолжает контролировать мяч «вилланы», пока без опасных моментов прошли первые минуты встречи.

5' «Вилла» решила, что лучше пока присмотреться к соперникам и подержать мяч.

2' «Вилла» пыталась начать с быстрого гола, но передача по правому флангу оказалась слишком сильной — удар от ворот. Как же весело фанатам «Кристал Пэласа», что даже «Уэмбли» задымился за воротами Хендерсона.

1' «Кристал Пэлас» разводит мяч с центра поля, матч начался!

До матча

19:16 Главный арбитр матча — Энтони Тейлор

19:14 Команды вышли на поле «Уэмбли» и пожали друг другу руки. Именно на легендарном стадионе проходят решающие игры Кубка Англии, начиная со стадии полуфинала.

19:08 Унаи Эмери на матч Кубка Англии также сделал три изменения, вернув в стартовый состав Олли Уоткинса и Джеймса МакГина и Марко Асенсио вместо Маркуса Рэшфорда, Джейкоба Рэмзи и Амаду Онана соответственно.

19:05 По сравнению с прошлой игрой против «Арсенала», в составе «Пэлас» три изменения — вместо Лермы, Дивени и Нкетиа с первых минут выйдут Ричардс, Сарр и Матета.

Стартовые составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Митчелл, Уортон, Камада, Сарр, Матета, Эзе

«Астон Вилла»: Мартинез, Динь, Торрес, Конса, Кэш, МакГин, Роджерс, Асенсио, Камара, Тилеманс, Уоткинс

«Кристал Пэлас»

Подопечные Оливера Гласнера начали свой путь с 1/32 финала, как и у остальных команд АПЛ. «Орлы» на пути к полуфиналу сначала обыгрывали команды из низших лиг — так были пройдены «Стокпорт Каунти» (1:0), «Донкастер» (2:0) и «Миллуол» (3:1). В четвертьфинале «Кристал Пэлас» разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.

В чемпионате лондонцы уже не имеют каких-либо задач, занимая 12-е место с 45 очками, а в Лигу Европы можно пробиться и через победу в Кубке Англии, но для начала «орлам» надо попасть в свой первый финал с 2016-го года.

«Астон Вилла»

«Вилла» на правах клуба АПЛ играет в Кубке Англии начиная со стадии 1/32 финала. Команда Унаи Эмери на своем пути к полуфиналу поочередно обыграла «Вест Хэм» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1), «Кардифф» (2:0) и «Престон» (3:0).

Бирмингемцы являются семикратным обладателем трофея, но последняя победа была добыта еще в далеком 1957-м году. В последний раз «Астон Вилла» играла в финале Кубка Англии в 2015-м году, где проиграл в финале лондонскому «Арсеналу».

В чемпионате Англии «вилланы» занимают 7-е место в таблице с 57 очками и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Личные встречи

«Кристал Пэлас» является крайне неудобным соперником для «Астон Виллы» — бирмингемцы уже на протяжении четырех встреч кряду не может победить столичный коллектив. Последняя победа «Виллы» над «Пэлас» состоялась в сентябре 2023 года на «Вилла Парк».

В последних десяти встречах статистика следующая: 5 побед «орлов», 3 победы «вилланов» и дважды команды расходились миром.