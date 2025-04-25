Таранов высказался о победе «Краснодара» в матче РПЛ против «Динамо» Мх

Экс-защитниквысказался о победе «быков» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского(3:2).

«Натужно "Краснодар" выиграл или нет — это победа. Они, как известно, не пахнут. Когда я был в ЦСКА и становился чемпионом, у нас были невзрачные матчи. Но доставали победы, это и привело к титулу. Выезд в Махачкалу очень непростой, "Динамо" — не подарок. Главное, что "Краснодар" выиграл. И это крайне важные три очка.

То, как команда выступит в последних турах, и ответит на вопрос, готова она к чемпионству или нет. Если "Краснодар" сможет пройти этот путь, титул будет заслуженным. График у них один из сложнейших, но тем слаще будет потенциальная победа», — сказал Таранов Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 58-ю очками в активе. «Динамо» Мх — на 10-й позиции (27).