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    Таранов высказался о победе «Краснодара» в матче РПЛ против «Динамо» Мх

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    Экс-защитник «Краснодара» Иван Таранов высказался о победе «быков» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» (3:2).

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Натужно "Краснодар" выиграл или нет — это победа. Они, как известно, не пахнут. Когда я был в ЦСКА и становился чемпионом, у нас были невзрачные матчи. Но доставали победы, это и привело к титулу. Выезд в Махачкалу очень непростой, "Динамо" — не подарок. Главное, что "Краснодар" выиграл. И это крайне важные три очка.

    То, как команда выступит в последних турах, и ответит на вопрос, готова она к чемпионству или нет. Если "Краснодар" сможет пройти этот путь, титул будет заслуженным. График у них один из сложнейших, но тем слаще будет потенциальная победа», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 58-ю очками в активе. «Динамо» Мх — на 10-й позиции (27).

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