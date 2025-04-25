«Краснодар» смог удержать победу в матче против махачкалинского «Динамо»

В Каспийске состоялся один из центральных матчей 26-го тура Российской Премьер-лиги:Махачкала принимало лидера чемпионата —

С самого начала матча «Краснодар» обозначил свои притязания на три очка. Уже на 6-й минуте гости открыли счет: Кобнан Дэвид воспользовался суматохой в обороне хозяев и забил мяч в ворота.

Однако «Динамо» быстро пришло в себя и на 25-й минуте сравняло счет. Хоссейннежад отправил мяч в угол ворот после прострела.

В концовке тайма «Краснодар» вновь вышел вперед. На 45-й минуте Жоау Батчи воспользовался забросом, грудью скинул мяч себе под удар и с левой ноги поразил дальний угол — 1:2.

Во втором тайме «Краснодар» продолжил контролировать ход игры и на 65-й минуте увеличил преимущество: Эдуард Сперцян забил третий мяч гостей — 1:3

На 80-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве — Диего Коста получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Вскоре махачкалинцы сократили отставание: на 87-й минуте Кирилл Зинович со штрафного удара отправил мяч в дальний угол — 2:3.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Краснодар 2:3 Голы: 0:1 Мозес Кобнан (6'), 1:1 Мохаммад Хоссейннежад (25'), 1:2 Жуан Баши (45'), 1:3 Эдуард Сперцян (65'), 2:3 Кирилл Зинович (86') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович (Gadzhiev S., 87'), Tabidze J., Темиркан Сундуков (Арсен Адамов, 79'), Мохамед Аззи, Валентин Пальцев, Никита Глушков (Ахмед Джабраилов, 68'), Уссем Мрезигу (Кирилл Зинович, 79'), Мохаммад Хоссейннежад (Сердер Сердеров, 68'), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 46'), Александр Черников (Никита Кривцов, 75'), Кевин Ленини, Жуан Баши (Данила Козлов, 83'), Эдуард Сперцян (Кайо, 83'), Мозес Кобнан (Виктор Са, 46'), Диего Силва, Джон Кордоба

сохранил лидерство в чемпионате, аосталась в середине таблицы.