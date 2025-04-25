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    «Зенит» — «Краснодар»«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише
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    Источник: «Зенит» снова интересуется Жерсоном

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    Петербургский «Зенит» активизировал попытки подписать полузащитника «Фламенго» Жерсона.

    Жерсон
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    Жерсон

    По данным бразильского издания Vamo Futebol, сейчас переговоры о трансфере 27-летнего игрока идут полным ходом и продвигаются довольно успешно.

    Недавно капитан «Фламенго» продлил контракт со своим клубом до 2030 года, но все равно хочет покинуть Бразилию в случае более выгодного предложения.

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    • Известно, что «Зенит» предлагает контракт Жерсону в 4 раза больше, чем он сейчас получает во «Фламенго», и готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    Зимой «Зенит» уже интересовался игроком сборной Бразилии, но тогда переговоры не увенчались успехом.

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