Источник: «Зенит» снова интересуется Жерсоном

Петербургскийактивизировал попытки подписать полузащитника «Фламенго»а.

По данным бразильского издания Vamo Futebol, сейчас переговоры о трансфере 27-летнего игрока идут полным ходом и продвигаются довольно успешно.

Недавно капитан «Фламенго» продлил контракт со своим клубом до 2030 года, но все равно хочет покинуть Бразилию в случае более выгодного предложения.

Известно, что «Зенит» предлагает контракт Жерсону в 4 раза больше, чем он сейчас получает во «Фламенго», и готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ.

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Зимой «Зенит» уже интересовался игроком сборной Бразилии, но тогда переговоры не увенчались успехом.