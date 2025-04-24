В 33-м туре испанской Примерыпроведут очную встречу, которая состоится 24 апреля в 20:00 мск на стадионе «Бутарке».

Обе команды ведут борьбу за спасение. «Леганесу» нужно побеждать, чтобы сократить разрыв от «Жироны», которая занимает 17-е место. Сейчас у хозяев 29 пунктов, тогда как гости опережают их всего на 5 очков.

В прошлом туре «Леганес» сыграл вничью с «Мальоркой». «Жирона» проиграла 1:3 «Бетису». Это было четвертое подряд фиаско команды в турнире.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.88. Букмекеры: 3.05 на победу «Леганеса», 3.10 на ничью, 2.54 на победу «Жироны».

Искусственный интеллект считает, что команды закончат нулевой ничьей. При этом в прошлый раз выиграла «Жирона» 4:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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