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    «Леганес» — «Жирона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 33-м туре испанской Примеры «Леганес» и «Жирона» проведут очную встречу, которая состоится 24 апреля в 20:00 мск на стадионе «Бутарке».

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    Обе команды ведут борьбу за спасение. «Леганесу» нужно побеждать, чтобы сократить разрыв от «Жироны», которая занимает 17-е место. Сейчас у хозяев 29 пунктов, тогда как гости опережают их всего на 5 очков.

    В прошлом туре «Леганес» сыграл вничью с «Мальоркой». «Жирона» проиграла 1:3 «Бетису». Это было четвертое подряд фиаско команды в турнире.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • Букмекеры: 3.05 на победу «Леганеса», 3.10 на ничью, 2.54 на победу «Жироны».

    • Искусственный интеллект считает, что команды закончат нулевой ничьей. При этом в прошлый раз выиграла «Жирона» 4:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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