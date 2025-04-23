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    «Барселона» минимально победила «Мальорку»

    «Барселона» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Мальорки» со счетом 1:0.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, который записал в свой актив Дани Ольмо на 46-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Даниэль Ольмо (46') Барселона: Войцех Щенсны, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Эктор Форт (Жерар Мартин, 77'), Гави, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 62'), Педри, Ламин Ямал (Френки де Йонг, 87'), Ансумане Фати (Рафаэл Диас, 62'), Ферран Торрес (Пау Виктор, 77') Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика (Антонио Латорре, 81'), Матеу Морей, Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Серхи Дардер, Антонио Санчес (Валери Фернандес, 81'), Саму Кошта (Marc Domenec, 66'), Омар Маскарель (Хан Салас, 87'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 86') Предупреждение: Саму Кошта (25')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Барселоны» теперь 76 очков и первое место в турнирной таблице, «Мальорка» (44) — вторая.

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