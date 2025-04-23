«Барселона» вымучила победу над «Мальоркой»: сорок ударов — один гол

На фоне подготовки к финалу Кубка Испании Ханси Флик решился на смелую ротацию. Без Левандовского, без Рафиньи, с Эктором Фортом и Ансу Фати в старте — тем не менее, «Барселона» вышла на матч против «Мальорки» со старыми амбициями. Победа открывала семиочковый отрыв от «Реала», пусть и с игрой в запасе у мадридцев. А потому на «Монтжуике» с первых минут было горячо.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Мальорка 1:0 Гол: 1:0 Даниэль Ольмо (46') Барселона: Войцех Щенсны, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Эктор Форт (Жерар Мартин, 77'), Гави, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 62'), Педри, Ламин Ямал (Френки де Йонг, 87'), Ансумане Фати (Рафаэл Диас, 62'), Ферран Торрес (Пау Виктор, 77') Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика (Антонио Латорре, 81'), Матеу Морей, Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Серхи Дардер, Антонио Санчес (Валери Фернандес, 81'), Саму Кошта (Marc Domenec, 66'), Омар Маскарель (Хан Салас, 87'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 86') Предупреждение: Саму Кошта (25')

Футболисты «Барсы» завели прессинг на максимум и вскрывали фланги так, как будто гол был делом времени. Уже на третьей минуте Ферран Торрес оказался один на один, но Лео Роман, вратарь «Мальорки», вообще не был настроен пропускать в этой игре.

Миллион безголевых атак

Пожалуй, главный сюжет первой половины — это несостоявшееся торжество атакующего футбола. Педри дирижировал, Ямаль закручивал, Гави бил из-под защитников. Роман отражал, штанги играли на его стороне, защитники «Мальорки» прыгали на мяч, как в последний бой. А в одном из эпизодов в штрафной Роман и его партнеры заблокировали четыре удара подряд за 15 секунд — словно мяч магнитился к ним.

Барселона – Мальорка globallookpress.com

Показательный момент: 24 удара «Барсы» к перерыву. Ноль голов. Свист трибун. И ощущение, что без Левандовского каталонцам просто не хватает последнего удара. Как композитору без финальной ноты.

Второй тайм — и один точный выстрел

Но едва успел начаться второй тайм, как всё изменилось. 41 секунда — именно столько понадобилось, чтобы Дани Ольмо, наконец, нашёл нужную траекторию. Эрик Гарсия, подключившийся из глубины, скинул мяч в штрафную, и Ольмо, не сбиваясь с ритма, мягко, точно и хладнокровно пробил в дальний угол. Ни шанса даже у сверхзаряженного Романа.

Барселона – Мальорка globallookpress.com

Это, конечно же, была разрядка. Как будто вся «Барселона» в этот момент выдохнула. В таких играх невероятно важно забить до того, как атака подустанет — а забить в концовке будет становиться всё сложнее.

Беззубая доминация и тревожный намёк

Казалось бы, после столь долгожданного гола «Барса» должна была дожимать. Но Роман был против. Он снова выручил после выхода Ямаля один на один, парировал удар Фати и справился с плотным выстрелом Фермина. Ханси Флик бросил в бой свежих игроков, но атакующая симфония продолжала заканчиваться на полутоне.

Барселона – Мальорка globallookpress.com

А между делом «Мальорка» напомнила о себе. Один удар головой от Райо — и мяч пролетает в сантиметрах от штанги. Это был тот самый звоночек: да, «Барселона» владеет мячом 78% времени, да, создаёт момент за моментом. Но счёт — минимальный. И всё может рухнуть в один момент.

Взгляд на горизонт

Но этот момент не наступил. Финальный свисток зафиксировал хрупкую, но важнейшую победу. «Барса» 40 раз пробила по воротам — рекорд сезона в Ла Лиге! При этом допустила 0 ударов в створ от соперника. Статистика, отражающая один из самых односторонних матчей каталонцев, но с минимальным результатом.

Барселона – Мальорка globallookpress.com

Теперь «Барселона» уходит на паузу в чемпионате, чтобы встретиться с «Реалом» в финале Кубка. А «Мальорка» — по-прежнему в зоне еврокубков — поедет в гости к «Жироне», надеясь, что Роман захочет повторить свой перформанс.

Календарь и таблица испанской Примеры

А Ханси Флик, наверное, пересмотрит обилие незабитых моментов перед «Эль-Класико» — в финале такого допускать уже нельзя.