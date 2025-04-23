«Барселона» вымучила победу над «Мальоркой»: сорок ударов — один гол

Футболисты «Барсы» завели прессинг на максимум и вскрывали фланги так, как будто гол был делом времени. Уже на третьей минуте Ферран Торрес оказался один на один, но Лео Роман, вратарь «Мальорки», вообще не был настроен пропускать в этой игре.
Миллион безголевых атак
Пожалуй, главный сюжет первой половины — это несостоявшееся торжество атакующего футбола. Педри дирижировал, Ямаль закручивал, Гави бил из-под защитников. Роман отражал, штанги играли на его стороне, защитники «Мальорки» прыгали на мяч, как в последний бой. А в одном из эпизодов в штрафной Роман и его партнеры заблокировали четыре удара подряд за 15 секунд — словно мяч магнитился к ним.
Показательный момент: 24 удара «Барсы» к перерыву. Ноль голов. Свист трибун. И ощущение, что без Левандовского каталонцам просто не хватает последнего удара. Как композитору без финальной ноты.
Второй тайм — и один точный выстрел
Но едва успел начаться второй тайм, как всё изменилось. 41 секунда — именно столько понадобилось, чтобы Дани Ольмо, наконец, нашёл нужную траекторию. Эрик Гарсия, подключившийся из глубины, скинул мяч в штрафную, и Ольмо, не сбиваясь с ритма, мягко, точно и хладнокровно пробил в дальний угол. Ни шанса даже у сверхзаряженного Романа.
Это, конечно же, была разрядка. Как будто вся «Барселона» в этот момент выдохнула. В таких играх невероятно важно забить до того, как атака подустанет — а забить в концовке будет становиться всё сложнее.
Беззубая доминация и тревожный намёк
Казалось бы, после столь долгожданного гола «Барса» должна была дожимать. Но Роман был против. Он снова выручил после выхода Ямаля один на один, парировал удар Фати и справился с плотным выстрелом Фермина. Ханси Флик бросил в бой свежих игроков, но атакующая симфония продолжала заканчиваться на полутоне.
А между делом «Мальорка» напомнила о себе. Один удар головой от Райо — и мяч пролетает в сантиметрах от штанги. Это был тот самый звоночек: да, «Барселона» владеет мячом 78% времени, да, создаёт момент за моментом. Но счёт — минимальный. И всё может рухнуть в один момент.
Взгляд на горизонт
Но этот момент не наступил. Финальный свисток зафиксировал хрупкую, но важнейшую победу. «Барса» 40 раз пробила по воротам — рекорд сезона в Ла Лиге! При этом допустила 0 ударов в створ от соперника. Статистика, отражающая один из самых односторонних матчей каталонцев, но с минимальным результатом.
Теперь «Барселона» уходит на паузу в чемпионате, чтобы встретиться с «Реалом» в финале Кубка. А «Мальорка» — по-прежнему в зоне еврокубков — поедет в гости к «Жироне», надеясь, что Роман захочет повторить свой перформанс.
Календарь и таблица испанской Примеры
А Ханси Флик, наверное, пересмотрит обилие незабитых моментов перед «Эль-Класико» — в финале такого допускать уже нельзя.