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    В «Сьоне» рассчитывают, что Антон Миранчук восстановится к 4 мая

    Футбол Сьон
    Наставник «Сьона» Дидье Толо надеется, что 29-летний полузащитник Антон Миранчук вернется в строй к 4 мая. Об этом пишет «СЭ».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    В этот день «Сьон» примет «Цюрих» в первом из пяти матчей мини-турнира среди худших шести клубов швейцарской Суперлиги.

    Миранчук повредил левый голеностоп на тренировке в пятницу, 18 апреля. 21-го числа Антон пропустил поединок с «Санкт-Галленом» (0:1), которая стала для «Сьона» последней в регулярном сезоне.

    Помимо «Цюриха» соперниками «Сьона» станут «Ивердон» (в гостях, 10 мая), «Санкт-Галлен» (дома, 13 мая), «Грассхопер» (дома, 17 мая) и «Винтертур» (в гостях, 22 мая).

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