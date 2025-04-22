В «Сьоне» рассчитывают, что Антон Миранчук восстановится к 4 мая

Наставник «Сьона»надеется, что 29-летний полузащитниквернется в строй к 4 мая. Об этом пишет «СЭ»

В этот день «Сьон» примет «Цюрих» в первом из пяти матчей мини-турнира среди худших шести клубов швейцарской Суперлиги.

Миранчук повредил левый голеностоп на тренировке в пятницу, 18 апреля. 21-го числа Антон пропустил поединок с «Санкт-Галленом» (0:1), которая стала для «Сьона» последней в регулярном сезоне.

Помимо «Цюриха» соперниками «Сьона» станут «Ивердон» (в гостях, 10 мая), «Санкт-Галлен» (дома, 13 мая), «Грассхопер» (дома, 17 мая) и «Винтертур» (в гостях, 22 мая).