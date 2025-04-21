Куртуа: У Вальверде необычный, но очень крутой удар

Голкипер «Реала»после победы в матче 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:0) оценил гол

«У Федерико очень необычный, но очень крутой удар. Вчера на тренировке он пробил по мячу — казалось, что летит мимо, а потом вдруг закручивается вот так, и думаешь: как ты вообще так бьешь? Удар очень сухой, быстрый, мощный.

На тренировках он делает такие один-два раза в неделю, спокойно. Мы уже много лет ему говорим: "Бей, бей!" У него отличный удар, и он это показал», — приводит слова Куртуа AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» набрал 69 очков. Клуб идет вторым в таблице Примеры. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Атлетик» с 57 баллами — на 4-й позиции.