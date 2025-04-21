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    Куртуа: У Вальверде необычный, но очень крутой удар

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после победы в матче 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:0) оценил гол Федерико Вальверде.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «У Федерико очень необычный, но очень крутой удар. Вчера на тренировке он пробил по мячу — казалось, что летит мимо, а потом вдруг закручивается вот так, и думаешь: как ты вообще так бьешь? Удар очень сухой, быстрый, мощный.

    На тренировках он делает такие один-два раза в неделю, спокойно. Мы уже много лет ему говорим: "Бей, бей!" У него отличный удар, и он это показал», — приводит слова Куртуа AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» набрал 69 очков. Клуб идет вторым в таблице Примеры. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Атлетик» с 57 баллами — на 4-й позиции.

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