2-й таймРеал — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо Куртуа«Реал» — «Атлетик». Онлайн
    Все новости спорта

    Гол Эдерсона обеспечил «Аталанте» победу над «Миланом»

    «Милан» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Аталанта
    «Аталанта» в гостях обыграла «Милан» (1:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче гости забили на 62-й минуте благодаря точному удару Эдерсона.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Аталанта 0:1
    Гол: 0:1 Эдерсон (62') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Самуэль Чуквезе, 83'), Страхиня Павлович, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 75'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Риккардо Соттиль, 75'), Лука Йович (Тэмми Абрахам, 75'), Рафаэл Леау (Сантьяго Хименес, 83') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Рафаэл Толой, 59'), Берат Джимсити (Одилон Коссуну, 59'), Исак Хин, Рауль Белланова, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 80'), Мартен де Рон, Хуан Куадрадо (Маттео Руджери, 59'), Матео Ретеги (Ibrahim Sulemana, 90'), Адемола Лукман Предупреждение: Хуан Куадрадо (56')

    После этого матча «Аталанта» занимает 3-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе. «Милан» — на 9-й строчке (51).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» сравняется по количеству побед
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Спартак» закроет все вопросы на домашнем льду
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Ноттингем Форест» зацепиться за очки в Лондоне?
  • «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры