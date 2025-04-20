Гол Эдерсона обеспечил «Аталанте» победу над «Миланом»

в гостях обыграла(1:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче гости забили на 62-й минуте благодаря точному удару Эдерсона.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Аталанта 0:1 Гол: 0:1 Эдерсон (62') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Самуэль Чуквезе, 83'), Страхиня Павлович, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 75'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Риккардо Соттиль, 75'), Лука Йович (Тэмми Абрахам, 75'), Рафаэл Леау (Сантьяго Хименес, 83') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Рафаэл Толой, 59'), Берат Джимсити (Одилон Коссуну, 59'), Исак Хин, Рауль Белланова, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 80'), Мартен де Рон, Хуан Куадрадо (Маттео Руджери, 59'), Матео Ретеги (Ibrahim Sulemana, 90'), Адемола Лукман Предупреждение: Хуан Куадрадо (56')

После этого матча «Аталанта» занимает 3-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе. «Милан» — на 9-й строчке (51).