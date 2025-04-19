«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: стартовые составы на матч 33-го тура Английской премьер-лиги

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура АПЛ между. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Аксель Дисаси, Ян Матсен, Бубакар Камара, Юри Тилеманс, Марко Асенсио, Джон Макгинн, Маркус Рэшфорд, Олли Уоткинс.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Дэн Бёрн, Валентино Ливраменто, Бруно Гимараэс, Сандро Тонали, Жоэлинтон, Джейкоб Мёрфи, Александр Исак, Харви Барнс.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим матч «Астон Вилла» занимает седьмую строчку в АПЛ. В последней игре команда разгромила «Саунтгемптон».

«Ньюкасл» продолжает борьбу за топ-4 Английской премьер-лиги. Команда показывает сильную игру, одержав шесть побед подряд во всех турнирах