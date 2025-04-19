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    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: стартовые составы на матч 33-го тура Английской премьер-лиги

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    Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».

    Эмилиано Мартинес
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    Эмилиано Мартинес

    «Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Аксель Дисаси, Ян Матсен, Бубакар Камара, Юри Тилеманс, Марко Асенсио, Джон Макгинн, Маркус Рэшфорд, Олли Уоткинс.

    «Ньюкасл»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Дэн Бёрн, Валентино Ливраменто, Бруно Гимараэс, Сандро Тонали, Жоэлинтон, Джейкоб Мёрфи, Александр Исак, Харви Барнс.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим матч «Астон Вилла» занимает седьмую строчку в АПЛ. В последней игре команда разгромила «Саунтгемптон».

    «Ньюкасл» продолжает борьбу за топ-4 Английской премьер-лиги. Команда показывает сильную игру, одержав шесть побед подряд во всех турнирах

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